Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 14.32 19 marzo 2018 - 14:32

Un'altra tragedia in America legata alle armi. Una ragazzina di 13 anni è morta in un ospedale di Memphis, Mississippi, dopo essere stata colpita da uno sparo fatto partire dal fratello di nove anni.

Lo riferisce la polizia, secondo cui il bambino ha impugnato una pistola calibro 25 dopo che la sorella non gli ha ceduto il telecomando, sparandole alla testa da dietro. La madre era in un'altra stanza e stava dando da mangiare ad altri bambini al momento dell'incidente. Non è ancora stato accertato come il ragazzino abbia avuto accesso all'arma.

"Presumo che lo abbia visto fare nei videogame o in tv. Non so se sapesse esattamente cosa avrebbe fatto. Non posso rispondere, so solo che è una tragedia", ha commentato lo sceriffo della contea di Monroe, Cecil Cantrell.

