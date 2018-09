Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 8.12 20 settembre 2018 - 08:12

L'Iran è il principale Stato sostenitore del terrorismo. Lo ha dichiarato ieri il Dipartimento di Stato americano nel rapporto annuale sul terrorismo globale. Lo riporta Al Jazeera.

"L'Iran rimane il principale Stato sponsor del terrorismo nel mondo ed è responsabile di aver intensificato diversi conflitti e aver minato gli interessi americani in Siria, Yemen, Iraq, Bahrein, Afghanistan e Libano", ha dichiarato Nathan Sales, coordinatore della lotta al terrorismo nel Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Secondo Sales, l'Iran dimostra "di non avere remore nell'usare (il terrorismo) in ogni continente", finanziando le reti terroristiche in Africa occidentale, avendo attività operative in Europa e armi nascoste in Sudamerica. Attraverso queste attività, si legge nel rapporto del Dipartimento di Stato USA, l'Iran alimenterebbe conflitti e starebbe tentando di smantellare governi in Medio Oriente e in altre parti del mondo.

