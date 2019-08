John Ratcliffe, il deputato scelto da Donald Trump come capo della National Intelligence al posto di Dan Coats, ha ritirato la candidatura perché considerato inesperto e troppo di parte, ma anche perché i media avevano scoperto che aveva gonfiato il suo curriculum.

I reporter del New York Times hanno appreso che aveva abbellito le sue credenziali come ex procuratore federale nel Texas orientale mentre correva per il Congresso, dipingendosi come persona con profonda esperienza che aveva messo in prigione terroristi e plasmato la politica antiterrorismo dell'amministrazione Bush. Pur avendo la responsabilità di coordinare ogni questione di terrorismo legata al suo ufficio, non sono state trovate indagini significative sulla sicurezza nazionale nella sua giurisdizione quando ne era il capo.

Ratcliffe, che ha servito brevemente anche come attorney Usa ad interim, ha esagerato il suo ruolo anche nello sradicamento dell'impiego di migranti illegali da parte di un produttore di pollame.

Un brutto colpo per Trump, che evidenzia le ricorrenti carenze del processo di valutazione di molti candidati da parte della Casa Bianca. In questo caso, tra l'altro, si trattava di scegliere il capo di una struttura che coordina tutte le agenzie di intelligence americane.

