Dal primo luglio gli Stati Uniti sono ufficialmente nel ciclo di espansione economica più lungo della loro storia, battendo il record di 120 mesi consecutivi di crescita che risaliva al periodo marzo 1991-marzo 2001.

Una striscia positiva quella attuale che dura dal giugno del 2009, dopo la grande crisi. A certificarlo è l'organizzazione privata National Bureau of Economic Research, secondo cui in quest'arco di tempo il pil Usa è cresciuto del 25%, con un tasso di disoccupazione sceso in maggio al 3,6%, il più basso dal 1969.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano