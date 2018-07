Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 luglio 2018

KEYSTONE/AP U.S. Navy

Le donne nella Marina Usa potranno utilizzare anche altre acconciature. Lo ha detto durante una diretta Facebook il Chief of Naval Operations, ammiraglio John Richardson, e il capo del personale navale, ammiraglio Robert Burke

Rivoluzione nella Marina Usa, che allenta le rigidissime regole vigenti per le donne in fatto di acconciature. Sinora in servizio era d'obbligo raccogliere i capelli nel cosiddetto chignon militare, richiesto alle donne con i capelli lunghi.

Da adesso in poi, invece, potranno utilizzare anche altre acconciature, ad esempio la coda di cavallo (prima consentita solo durante gli allenamenti fisici) e le trecce.

L'annuncio è stato fatto durante una diretta Facebook con il Chief of Naval Operations, ammiraglio John Richardson, e il capo del personale navale, ammiraglio Robert Burke. Richardson ha detto che l'obiettivo è di rendere la Marina americana "molto più inclusiva".

Secondo le nuove regole, le pettinature sono approvate a condizione che le militari di sesso femminile riescano ad indossare correttamente le attrezzature di sicurezza e non presentino alcun pericolo. In particolare, sono permesse le code di cavallo, le trecce singole e le trecce francesi quando le donne indossano uniformi di servizio, lavoro e allenamento. Inoltre possono tenere i capelli sciolti, sotto il bordo inferiore del colletto della camicia, giacca o cappotto, quando sono in uniforme da sera.

Già nel 2015 la Marina ha dato il via libera ai capelli ricci e l'Esercito ha fatto lo stesso quest'anno. In precedenza invece erano banditi, e soprattutto le donne nere spesso erano costrette a indossare delle parrucche per soddisfare gli standard imposti.

