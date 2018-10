Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2018 21.58 19 ottobre 2018 - 21:58

Sale la febbre da lotteria negli Stati Uniti. Il jackpot del Mega Millions ha raggiunto il miliardo di dollari (circa 994 milioni di franchi).

Si tratta della cifra più alta della storia per il Mega Millions e la seconda fra tutte le lotterie americane, dopo gli 1,58 miliardi di dollari del gennaio 2016. L'estrazione avrà luogo in serata, alle 11.00 ora locale di Atlanta, alle 5.00 di domani in Svizzera.

La cifra record in palio è legata al fatto che nessuno ha ha vinto il jackpot dal 24 luglio, quando un gruppo in California si è portato a casa 543 milioni di dollari.

