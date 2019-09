San Francisco condanna formalmente la National Rifle Association (Nra), la più potente lobby americana delle armi, come "organizzazione terroristica domestica".

La risoluzione è stata approvata in modo unanime dall'amministrazione locale, controllata dai democratici, e segue la sparatoria in luglio al Gilroy Garlic Festival, a sud della città, nella quale sono morte tre persone.

Gli Usa "sono flagellati da una epidemia di violenza", si legge nel testo, che accusa la Nra di "usare la sua considerevole ricchezza e forza organizzativa per promuovere ad avere armi e incitare i proprietari ad atti di violenza". "Tutti i Paesi hanno persone violente e piene d'odio ma solo in America si dà loro facile accesso alle armi d'assalto e a caricatori ad alta capacità, grazie in parte all'influenza della National rifle association", prosegue il documento, che invita la città e la contea a riconsiderare i suoi rapporti con le società in affari con la Nra.

La lobby ha risposto definendo la mozione una "trovata ridicola" volta a "distrarre l'attenzione dai problemi reali di San Francisco, come l'aumento dei senzatetto, l'abuso di droghe e il boom dei piccoli crimini, per dirne alcuni".

Neuer Inhalt Horizontal Line