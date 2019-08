Dopo le recenti sparatorie in Usa, il candidato presidenziale dem Bernie Sanders invita a "rifiutare questa pericolosa e crescente cultura di intolleranza abbracciata da Trump e dai suoi alleati".

Bisogna "trattare questo razzismo violento come una minaccia alla sicurezza" investendo "in risorse per le forze dell'ordine per combattere la crescente popolazione di nazionalisti bianchi che stanno usando la violenza".

Sanders sollecita anche ad approvare una legge sulle armi senza le intimidazioni della lobby della Nra. "Dopo ogni tragedia il Senato, intimidito dal potere della Nra (la lobby delle armi, ndr), non fa nulla. Questo deve cambiare. Abbiamo bisogno di un presidente e di un Congresso che ascoltano gli americani, non l'ideologia di una organizzazione estremista di destra", aggiunge Sanders.

Se fosse vero che l'autore della strage di El Paso aveva postato un manifesto razzista, anti immigranti, "sarebbe un altro attacco di terrorismo domestico del nazionalismo bianco", osserva. "Invece di sprecare soldi mettendo i bambini nella gabbie, dobbiamo affrontare la piaga dell'intolleranza violenta e del terrorismo domestico", ha proseguito.

