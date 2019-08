Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver imposto sanzioni contro il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, nell'ambito della campagna di massima pressione contro Teheran per un nuovo accordo sul nucleare.

Zarif ha già risposto via Twitter: "non ha alcun effetto su di me o la mia famiglia, non ho alcuna proprietà o interesse fuori dell'Iran".

