Un giudice federale blocca almeno temporaneamente l'entrata in vigore delle nuove norme volute dal presidente degli Usa Donald Trump sugli anticoncezionali.

Un giudice federale della California blocca almeno temporaneamente l'entrata in vigore delle nuove norme volute dal presidente degli Usa Donald Trump in base alle quali i datori di lavoro possono decidere di non offrire gratuitamente alle donne anticoncezionali.

La norma sarebbe dovuta entrare in vigore oggi in tredici Stati e a Washington.

"La legge non potrebbe essere più chiara: i datori di lavoro non possono interferire nelle decisioni relative alla salute delle donne. È il 2019 e l'amministrazione Trump sta ancora cercando di strappare alle donne i loro diritti", afferma il procuratore della California, Xavier Becerra.

Neuer Inhalt Horizontal Line