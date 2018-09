Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La Sec fa causa al CEO di Tesla per frode: è accusato di aver ingannato gli investitori il 7 agosto, che segnalava l'intenzione di uscire dalla borsa, assicurando di avere i fondi a disposizione per l'operazione.

La Sec fa causa a Elon Musk per frode. Il CEO di Tesla è accusato di aver ingannato gli investitori con il tweet del 7 agosto, che segnalava l'intenzione di un delisting di Tesla a 420 dollari per azione, assicurando di avere i fondi a disposizione per l'operazione.

Nell'accusare Musk, la Sec punta a vietargli di coprire cariche manageriali in società quotate. L'azione, anche se attesa, gela i titoli di Tesla che, nelle contrattazioni after hours, arrivano a perdere oltre l'11%, facendo bruciare a Musk 1,1 miliardi di dollari di sue ricchezza personale.

Musk ''sapeva o è stato spericolato nel non sapere'' che le sue affermazioni erano false o ingannevoli: ''non aveva parlato, e tanto meno confermato, dettagli chiavi sui termini dell'operazione, incluso il prezzo, con nessuna potenziale fonte'' di finanziamento, si legge nell'azione legale avviata dalla Sec.

Le ''false dichiarazioni'' di Musk hanno ''causato confusione sul mercato, tanto che molti si sono chiesti se fossero una battuta'' spiega l'autorità americana di controllo dei mercati finanziari. ''Le due dichiarazioni non erano vere'' aggiunge la Sec riferendosi al tweet incriminato degli inizi di agosto.

L'amministratore delegato di Tesla ha la possibilità di patteggiare con le autorità americane: la maggior parte di casi simili si sono chiusi con un accordo fra le parti e il pagamento di sanzioni.

Le pesanti accuse della Sec alimentano i dubbi di investitori e analisti, già da diverso tempo scettici su Musk. Se molti premono affinché Musk resti nella società ma non come direttore generale, altri sono convinti che senza Musk Tesla sarebbe nulla.

Considerato il nuovo Steve Jobs, Musk è un personaggio amato o odiato: online ha una lunga schiera di fedelissimi fan che gli credono ciecamente.

La borsa gli ha inizialmente staccato un "assegno in bianco" in termini di fiducia, "perdonandogli" anche il mancato rispetto di ripetute promesse. Negli ultimi mesi però il rapporto fra Musk e Wall Street si è deteriorato, con il CEO di Tesla che si è lasciato andare a scatti d'ira contro gli analisti della comunità finanziaria.

Una delle sue ultime gaffe è stata l'intervista radiofonica trasmessa su YouTube, e divenuta virale, in cui si vede Musk fumare marijuana e bere whisky. Una perfomance questa che ha alimentato il pressing per un suo allontanamento da Tesla.

