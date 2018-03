Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2018 22.01 15 febbraio 2018 - 22:01

Proteste dei dreamer in America.

Con 54 si' e 45 no, il Senato statunitense ha respinto una proposta bipartisan che apriva la strada alla cittadinanza per 1,8 milioni di dreamer e stanziava 25 miliardi di dollari per la sicurezza del confine. Il quorum necessario era di 60 voti.

Il presidente americano Donald Trump si era già schierato contro tale proposta minacciando il proprio veto.

