Il commissario della Food and Drug Administration (FDA) Scott Gottlieb ha dato le proprie dimissioni.

Si è dimesso inaspettatamente il commissario della Food and Drug Administration (FDA), che aveva suonato il campanello d'allarme sulla nuova "epidemia" in corso tra i teenager americani: l'uso delle e-cig.

Scott Gottlieb ha consegnato la sua lettera di dimissioni, citando lo stress di stare lontano dalla sua famiglia nel Connecticut. Ma nei due anni al timone dell'Agenzia federale che regola il mercato dei farmaci e di altri prodotti, Gottlieb ha combattuto su molti fronti.

Tra questi, il suo impegno nel limitare il contenuto di nicotina nelle sigarette, una sfida per limitare la dipendenza e la ricerca di misure per combattere l'emergenza dell'abuso di oppioidi in America. Importante anche il suo contributo nel tentativo di abbassare i costi dei farmaci, alle stelle negli Stati Uniti.

Gottlieb era stato criticato pesantemente per non essere intervenuto prima nel regolamentare l'uso delle sigarette elettroniche da parte degli adolescenti. Ma a settembre scorso, il commissario dimissionario aveva annunciato un impegno a tutto campo per limitare la pubblicità delle e-cig diretta ai teenager e la vendita dei prodotti ai giovanissimi nei drugstore.

Neuer Inhalt Horizontal Line