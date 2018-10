Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2018 17.05

Harvard sul banco degli imputati. Si apre il processo contro il prestigioso ateneo, accusato di aver usato la razza come uno dei fattori nel decidere l'ammissione degli studenti.

Il primo a testimoniare è William Fitzsimmons, responsabile delle ammissioni all'università dal 1986 e considerato l'architetto del sistema di ammissione che considera non solo le performance scolastiche degli studenti, ma anche le loro attività parascolastiche, le esperienze formative e le caratteristiche personali.

Il processo prende le mosse dall'azione legale avviata nel 2014 da Students For Fair Admissions, organizzazione no profit che fra i suoi membri annovera gli studenti asiatico-americani rifiutati da Harvard. La causa punta il dito contro Harvard per aver discriminato illegalmente proprio gli studenti asiatici-americani, per i quali venivano adottati standard più elevati rispetto a studenti di altre etnie. Harvard ha respinto le accuse spiegando che la razza è uno dei tanti fattori considerati nel determinare gli studenti accettati o meno.

