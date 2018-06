Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2018 12.49 30 giugno 2018 - 12:49

Ancora un ambasciatore statunitense, quello in Estonia, si dimette, in disaccordo con le politiche e le parole di Trump nei confronti dell'Europa, con i dazi doganali, e le critiche agli alleati Nato.

James D. Melville, il terzo ambasciatore Usa a lasciare in pochi mesi, ha rivelato su Facebook la sua decisione. "Che il presidente dica che l'Ue è stato costituito 'per approfittarsi degli Stati Uniti, per aggredire il nostro salvadanaio' o che 'la Nato è negativa quanto il Nafta', non solo è sbagliato nei fatti, ma un segnale che per me è tempo di lasciare".

In gennaio l'ambasciatore a Panama, John Feeley, si dimise, dicendo di non poter più servire sotto il presidente Trump. In dicembre, aveva fatto lo stesso la diplomatica Usa in Kenya, Elizabeth Shackleford, che lavorava nella missione americana in Somalia, scrivendo che Washington aveva "rinunciato a considerare i diritti umani una priorità".

