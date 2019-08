Gli Stati Uniti ritarderanno almeno fino al 15 dicembre gli ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China.

Gli Stati Uniti ritarderanno almeno fino al 15 dicembre gli ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China.

Lo afferma l'ufficio del rappresentate americano per il commercio, sottolineando che saranno posticipati i dazi di "cellulari, laptop, console per videogame, alcuni giocattoli, monitor per computer e alcuni tipi di scarpe e di abbigliamento".

L'amministrazione Trump non offre spiegazioni sullo slittamento dell'entrata in vigore dei dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China: la decisione "rientra nell'ambito del processo" avviato di consultare l'opinione pubblica, si limita a dire.

I dazi sarebbero dovuti entrare in vigore l'1 settembre mentre ora, per alcuni prodotti, slittano al 15 dicembre. Il ritardo offre una boccata di ossigeno alle trattative fra Washington e Pechino dopo che l'ultimo incontro a Shanghai si era risolto in un nulla di fatto.

La delegazione cinese è attesa a Washington agli inizi di settembre per un nuovo round di incontri e questo offre l'occasione di raggiungere un accordo ed evitare del tutto l'entrata in vigore dei dazi.

