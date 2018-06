Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 7.11 07 giugno 2018 - 07:11

Per la prima volta in Usa da 41 anni, e da oltre 80 in California, un giudice criticato per aver inflitto una pena lieve ad un giovane stupratore è stato rimosso dagli elettori.

Per la prima volta in Usa da 41 anni, e da oltre 80 in California, un giudice criticato per aver inflitto una pena lieve ad un giovane stupratore è stato rimosso dagli elettori dopo una petizione.

Si tratta di Aaron Persky: nel 2016 aveva comminato solo 6 mesi ad uno studente di Standford, Brock Turner, per aver abusato di una compagna dopo che i due si erano ubriacati ad una festa. Il caso sollevò grandi polemiche negli Usa, anche sul presunto miglior trattamento giudiziario dei bianchi ricchi, come Turner.

Il giovane rischiava sino a 14 anni di prigione, l'accusa ne aveva chiesti sei. La sentenza a soli sei mesi (più tre anni in prova) aveva quindi suscitato scalpore. Gli abitanti della contea di Santa Clara, California, si erano mobilitati raccogliendo le firme necessarie (il 20% dell'elettorato in 160 giorni) per mettere al voto la rimozione del giudice, arrivata oggi forse anche sullo sfondo del movimento #Metoo.

Persky aveva detto recentemente che non aveva rammarichi per la sua decisione e che aveva seguito le linee guida processuali e la giurisprudenza. Un giudice, aveva sostenuto, deve aderire al "ruolo della legge, non della pubblica opinione". La commissione californiana che esamina le performance giudiziarie lo aveva assolto dall'ipotesi di cattiva condotta.

All'epoca della sentenza, il giudice l'aveva motivata con la giovane età del reo (20 anni), con il fatto che era incensurato e che entrambi erano sotto l'effetto dell'alcol. La vittima (22 anni all'epoca) era in stato di incoscienza al punto da non ricordare lo stupro ma quando lo venne a sapere ne rimase scioccata.

Neuer Inhalt Horizontal Line