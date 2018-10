Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2018 22.15 27 ottobre 2018 - 22:15

Bowers ha compiuto una strage nella sinagoga "Tree of Life" di Pittsburgh, in Pennsylvania.

Un uomo armato ha aperto il fuoco stamani, nel sabato di preghiera, all'interno di una sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania, facendo almeno 11 morti secondo fonti vicine alla polizia citate dai media americani.

Il killer, Robert Bowers, bianco 46enne, è un estremista di destra ed ora è in ospedale ferito. Il suo profilo sul social media popolare fra l'ultradestra Gab è stato cancellato, ma gli archivi dei suoi post rivelano commenti antisemiti, fra i quali la scritta "gli ebrei sono figli di Satana".

In quello che sembra il suo ultimo post prima della sparatoria, Bowers scriveva: all'organizzazione no profit Hebrew Immigrant Aid Society "piace portare invasori per uccidere la nostra gente. Oggi vado. Sono stanco di vedere la mia gente macellata". Poi alle 9.45 del mattino nell'area residenziale di Squirrel Hill, a Pittsburgh, ha aperto il fuoco nella sinagoga "The Tree Life".

Dura la condanna di Donald Trump, che parla di "odio terribile negli Stati Uniti" e afferma che "non ci deve essere nessuna tolleranza per l'antisemitismo in America". Per crimini come questi - dice il presidente - dovrebbe esserci la pena di morte: le leggi al riguardo dovrebbero essere rafforzate. All'interno della sinagoga "non c'erano protezioni", probabilmente se ci fossero state delle guardie armate il risultato sarebbe stato diverso, lo avrebbero fermato, aggiunge il tycoon.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu parla di "orrenda brutalità antisemita" e si dice "affranto e sbigottito dall'attacco omicida", mentre l'Anti-Defamation League, l'organizzazione ebraica internazionale, sostiene che quello alla sinagoga di Pittsburgh è l'attacco più sanguinoso contro la comunità ebraica nella storia degli Stati Uniti, con il maggior numero di vittime.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano