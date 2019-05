Denver rivive l'incubo di Columbine a 20 anni dal massacro. Due studenti, il 18enne Devon Erickson e una ragazza minorenne, sono entrati ieri nella scuola Stem di Highlands Ranch e hanno sparato contro i loro compagni: il bilancio è di un morto e di otto feriti.

Ma poteva essere una strage, visto che la scuola conta 1800 studenti e su guardie private per la sicurezza.

Armati di pistole, Erickson e la studentessa sono entrati nell'edificio scolastico e hanno sparato in due diverse aree. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dell'accaduto, ma anche per verificare come i due ragazzi siano riusciti a mettere le mani delle armi.

La polizia locale è affiancata dall'FBI: gli investigatori stanno passando al setaccio la scuola, che resterà chiusa per il resto della settimana. Mandati di perquisizione sono stati inviati alle famiglie dei due studenti fermati, dei quali si vuole capire il passato, setacciando social media e computer, per cercare di rinvenire tracce o indicazioni che possano aver fatto scattare la follia.

"L'America ha visto troppi di questi atti di violenza senza senso", ha affermato il governatore del Colorado Jared Polis, lodando l'operato delle forze dell'ordine e del ragazzo ucciso, "morto come un eroe". La vittima, il 18enne Kendrick Castillo, ha infatti affrontato a viso aperto i due studenti armati cercando di salvare la vita dei suoi compagni.

L'incidente fa piombare Denver nella paura, facendo rivivere alla città l'incubo della strage del liceo di Columbine nel 1999, in cui 12 studenti morirono per mano di due compagni di classe. Il mese scorso, in occasione dell'anniversario del massacro, una donna armata ossessionata da Columbine ha minacciato le scuole dell'area di Denver, costringendole tutte alla chiusura.

