Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 8.16 19 giugno 2018 - 08:16

L'ex segretario al Tesoro americano Larry Summers avverte: le economie avanzate non sono preparate per la prossima recessione.

Le economie avanzate non sono preparate per la prossima recessione: non lo sono ne' dal punto di vista economico ne' da quello politico e le banche centrali dovrebbero essere caute nell'aumentare i tassi di interesse solo per fermare un'inflazione poco sopra il 2%.

Lo afferma l'ex segretario al Tesoro americano, Larry Summers, intervenendo al forum della Banca centrale europea (Bce) di Sintra, in Portogallo.

''Le conseguenze di un'altra recessione superano di molto le conseguenze negative di un'inflazione un po' sopra il 2%'' dice Summers, mettendo in evidenza come a suo avviso i tassi di interesse non torneranno a un livello normale prima della prossima recessione, lasciando le banche centrali non in grado di rispondere con la stessa forza necessaria per affrontare il rallentamento. Un ulteriore rallentamento - aggiunge Summers - potrebbe accentuare le forze populiste e protezioniste che si stanno affermando nelle economie avanzate.

