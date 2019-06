New York diventa la prima città americana a stanziare direttamente fondi dal proprio bilancio per l'aborto

New York diventa la prima città americana a stanziare direttamente fondi dal proprio bilancio per l'aborto.

Il consiglio comunale ha dato il via libera allo stanziamento di 250.000 dollari a favore del New York Abortion Access Fund, l'organizzazione che offre aiuto e assistenza finanziaria a coloro che non sono in grado di pagare per un aborto e che vivono o stanno viaggiando nello stato di New York.

Pur trattandosi di una cifra modesta, lo stanziamento è più che altro simbolico e si contrappone alla stretta sull'aborto portata avanti in vari Stati americani. I fondi consentiranno comunque ad almeno 500 donne di mettere fine alle proprie gravidanze indesiderate.

