I quattordici miliardi di dollari in profitti della droga e asset di El Chapo (nella fotografia) dovrebbero servire per finanziare il muro tra Usa e Messico, propone il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz.

Il muro col Messico? Che lo finanzi El Chapo. Lo propone il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz.

Dopo la condanna ieri a New York di Joaquín Guzmán Loera, l'ex candidato presidenziale repubblicano spinge per una legge che destini gli asset confiscati al signore della droga messicano alla costruzione del muro al confine sud. Si tratta di un patrimonio stimato sui quattordici miliardi di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi).

"Il sistema giudiziario americano è prevalso ieri con la condanna di Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, per tutti i dieci capi d'imputazione - si legge in un tweet di Cruz. I pubblici ministeri americani sono sulle tracce di quattordici miliardi di dollari in profitti della droga e asset di El Chapo che dovrebbero andare a finanziare il nostro muro per mettere in sicurezza il confine", aggiunge.

