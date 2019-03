Tornano i "party alla varicella" in America e gli esperti lanciano l'allarme, "è un'idea terribile".

I rituali in voga prima dell'avvento dei vaccini - ossia quelli di portare i bambini da altri amichetti contagiati affinché prendessero le malattie, evitando così complicazioni da adulti - si starebbero diffondendo, sotto traccia, in alcune aree dell'Unione. Dove i no vax sono più presenti.

A rilanciare il tema, scatenando ondate di polemiche, è la recente rivelazione del governatore del Kentucky: "Ho fatto prendere la varicella a tutti i miei 9 figli. Li ho portati da un vicino di casa malato". Matt Bevin - che dice di sostenere sia i genitori che vaccinano i figli sia quelli che si rifiutano - ha detto ad una radio locale: "Sono stati male per alcuni giorni ma dopo si sono ripresi ed è finito tutto qua".

"È un' idea terribile", ha osservato Tara C. Smith, professoressa di epidemiologia alla Kent State University in Ohio. "Abbiamo un metodo migliore che far star male i bambini con la varicella: i vaccini".

La polemica sui vaccini si sta infiammando in Kentucky: alcune settimane fa la scuola cattolica di Walton aveva messo al bando gli studenti non vaccinati. Ora uno di loro ha fatto causa per discriminazione.

