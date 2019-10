Il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi è morto nel corso di un raid delle truppe Usa nella Siria nord-occidentale. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in diretta tv dalla Casa Bianca.

Al Baghdadi si è fatto saltare in aria con un giubbotto esplosivo, ma i risultai dei test hanno confermato che il corpo è il suo. "Al Baghdadi si è fatto saltare in aria e ha ucciso tre dei suoi figli che erano con lui", ha detto Trump aggiungendo che "è morto dopo essere fuggito in un vicolo cieco, piangendo e urlando". "Era un uomo malato e depravato, violento ed è morto come un codardo".

"Il leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi è stato in fuga per anni ma sotto la mia direzione abbiamo distrutto il suo Califfato. Continueremo a perseguire i terroristi"."Questo raid è stato impeccabile ed è stato reso possibile grazie all'aiuto della Russia, Siria, Turchia e Iraq e anche dei curdi siriani", ha aggiunto il presidente USA precisando che "la Siria e la Turchia devono decidere per conto loro" e che gli USA non vogliono tenere truppe per anni".

I soldati Usa hanno "portato via parti del corpo" di Abu Bakr al Baghdadi, dopo aver rimosso le macerie della galleria crollata dopo l'esplosione. I primi test del dna sono stati fatti sul posto.

Dopo il blitz, le forze Usa sono rimaste "per due ore" nel compound, dove è stato trovato "materiale sensibile", compresi "i piani futuri dell'Isis", ha detto Trump. "Conosciamo già il successore del leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi, è già nei nostri sistemi".

