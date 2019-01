Donald Trump torna a minacciare nuovamente un teste chiamato a deporre al Congresso, minacciando la sua famiglia.

"Non dimenticate, Michael Cohen è già stato condannato per spergiuro e frode, e questa settimana il Wall Street Journal ha suggerito che potrebbe aver rubato decine di migliaia di dollari....", twitta il tycoon citando Kevin Corke, il corrispondente dalla Casa Bianca di Fox News, a proposito dell'ex legale del presidente. "Mente per ridurre la sua detenzione! Controllate suo suocero!", ha aggiunto.

