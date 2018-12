Donald Trump farà "tutto il possibile" per ottenere i fondi per la sicurezza al confine con il Messico e per il muro. Lo afferma il presidente americano, in Iraq per una visita a sorpresa.

Le parole di Trump lasciano intravedere che una fine dello shutdown non è vicina e probabilmente andrà avanti fino agli inizi del 2019.

