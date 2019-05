Le trattative fra Stati Uniti e Cina avanzano, ma "troppo lentamente": da venerdì saliranno dal 10% al 25% i dazi americani su 200 miliardi di prodotti Made in China. Lo twitta il presidente statunitense Donald Trump.

"Per 10 mesi la Cina ha pagato agli Stati Uniti dazi del 25% su 50 miliardi di dollari di high tech e del 10% su 200 miliardi di dollari di altri prodotti. Questi pagamenti sono in parte responsabili dei nostri buoni risultati economici", twitta Trump. I dazi del "10% saliranno al 25% venerdì. 325 miliardi di dollari di ulteriori prodotti inviati dalla Cina restano non tassati, ma presto lo saranno al 25%", aggiunge il presidente, precisando che le trattative con Pechino "proseguono, ma troppo lentamente".

