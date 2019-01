Usa: Trump, incontro con leader democratici totale perdita di tempo

"Una totale perdita di tempo": così il presidente americano Donald Trump ha twittato dopo aver abbandonato l'incontro con i leader democratici in corso alla Casa Bianca. "Ho appena lasciato il meeting dicendo 'bye bye, non c'è più niente altro su cui lavorare'".

Il partito repubblicano è totalmente unito nel sostenere lo shutdown e la realizzazione del muro col Messico, ha aggiunto Trump parlando ai giornalisti.

Dal canto loro, i leader democratici in Congresso, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, hanno ribadito a Trump che "non ci sono fondi per il muro". Il presidente Usa li aveva invitati alla Casa Bianca per tentare di riannodare il dialogo sullo shutdown.

Neuer Inhalt Horizontal Line