Il presidente statunitense Donald Trump torna ad attaccare la banca centrale americana (Fed), sulla quale da mesi è in pressing per un taglio dei tassi di interesse che aiuterebbe a indebolire il dollaro.

"L'euro sta crollando da matti contro il dollaro e questo concede vantaggi agli esportatori e ai produttori manifatturieri europei. E la Fed non fa niente. Non abbiamo nessun problema dazi, abbiamo un problema Fed. Non hanno la minima idea", sostiene Trump.

"Se la Fed tagliasse i tassi la Borsa balzerebbe e registrerebbe il maggior aumento in tanto tempo", twitta il presidente Usa, sottolineando che le aziende "mal gestite e deboli stanno dando la colpa ai piccoli dazi invece che alla loro cattiva gestione" per spiegare le loro difficoltà. "Tutte scuse".

