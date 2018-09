Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 13.40 25 settembre 2018 - 13:40

Il presidente americano Donald Trump non ha fretta di incontrare Rohani

"Nonostante le richieste, non ho in programma di incontrare Hassan Rohani. Forse un giorno, in futuro. Sono certo che sia un uomo assolutamente adorabile": così il presidente Usa Donald Trump, che oggi interverrà all'Assemblea Generale dell'Onu, su Twitter.

Neuer Inhalt Horizontal Line