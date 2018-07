Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 20.50 02 luglio 2018 - 20:50

"Non stiamo pianificando nulla ora, ma se non ci tratteranno in modo appropriato faremo qualcosa": lo ha detto il presidente americano Donald Trump rispondendo alla domanda se intende uscire dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto).

Trump ha poi riferito ai giornalisti di aver avuto una conversazione di circa mezz'ora con il presidente eletto del Messico Andres Manuel Lopez Obrador, "credo che avremo un buon rapporto", ha aggiunto.

Trump ha quindi precisato che durante la conversazione con Lopez Obrador sono stati toccati diversi temi, dall'Accordo nordamericano per il libero scambio (Nafta), al commercio, alla possibilità di un accordo separato fra Usa e Messico.

