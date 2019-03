"Siamo vicini all'accordo con la Cina": lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump parlando con i giornalisti.

Trump ha quindi spiegato come i dazi sui prodotti made in China resteranno ancora "per un periodo considerevole", accusando poi l'Unione Europea di essere stata dura verso gli Stati Uniti come verso la Cina.

Il presidente statunitense ha quindi confermato come i negoziatori Usa si recheranno la prossima settimana a Pechino per proseguire i le trattative.

