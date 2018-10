Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Horseface", faccia da cavallo: questo l'epiteto riservato Donald Trump alla pornostar Stormy Daniels. Il presidente americano su Twitter ha commentato la decisione del giudice che ha archiviato la causa per diffamazione avanzata dalla donna verso il tycoon.

"Bene, ora posso perseguire Horseface e il suo avvocato di terz'ordine nel grande stato del Texas. Lei non sa nulla di me, un totale imbroglio".

È in Texas che si gioca la partita nata dalle accuse di Stormy Daniels, al secolo Stephanie Clifford, che afferma di avere avuto una relazione con il tycoon nel 2006 quando Melania Trump era in attesa del figlio Barron. E per comprare il suo silenzio l'allora avvocato personale del tycoon, Michael Cohen, avrebbe sborsato nel 2016, alla vigilia delle elezioni presidenziali, 130 mila dollari.

L'avvocato di terz'ordine a cui fa riferimento Trump è Michael Avenatti.

