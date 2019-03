Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che fermerà i voli del Boeing 737 Max 8 e 9 dopo l'incidente in Etiopia.

"Boeing è un'azienda straordinaria e sta lavorando duro ora", ha aggiunto il presidente, preannunciando un ordine di emergenza per lasciare a terra immediatamente tutti i 737 Max dopo il recente incidente in Etiopia. I velivoli in questione, ha aggiunto, non voleranno finché non si troverà una soluzione ai problemi emersi.

Boeing - in una nota - afferma di avere assoluta fiducia sul 737 Max. "Comunque dopo consultazioni" con le autorità americane e nel mondo "Boeing ha raccomandato, per abbondanza di precauzione e per rassicurare il pubblico, alla Faa la temporanea sospensione dell'intera flotta di 371 velivoli 737 Max".

