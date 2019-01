Usa: Trump jr, muro è come recinto zoo, protegge da animali

Il muro è come il recinto di uno zoo, serve a proteggere dagli animali. Donald Trump jr scatena di nuovo ira sui social media dopo il suo commento su Instagram in difesa del muro al confine con il Messico.

"Sapete perché potete godervi una giornata allo zoo? - si legge su Instagram storie - Perché i muri funzionano".

Le reazioni non si sono fatte attendere. "Il figlio del presidente degli Stati Uniti - si legge in un post - ha appena paragonato gli immigrati in cerca di asilo agli animali di uno zoo. Buonanotte America". "In realtà non posso andare allo zoo ora - scrive un altro - The National Zoo è chiuso a causa dello #TrumpShutdown".

Non è la prima volta che il figlio maggiore del presidente fa commenti shock sugli immigrati. Durante la campagna elettorale del padre paragonò i rifugiati siriani a delle caramelle avvelenate. In un tweet del 2016 pubblicò la foto di una coppetta di caramelle con la scritta: "Se avessi una ciotola di skittles (una marca di caramelle, ndr) e ti dicessi che mangiarne tre ti ucciderebbe, ne prenderesti una manciata? Questo è il nostro problema con i rifugiati siriani".

