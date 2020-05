Donald Trump non presenterà ufficialmente il ritratto del suo predecessore Barack Obama nella East Room della Casa Bianca. Lo rivela Nbc News. Per decenni, da tradizione i presidenti al primo mandato hanno ospitato i predecessori per levare il velo al loro ritratto.

Secondo l'emittente tv, però, Obama non ha "alcun interesse" a prendere parte alla tradizionale presentazione fintanto che Trump è alla Casa Bianca, e il tycoon è felice di non essere visto in pubblico con un predecessore che lo ha attaccato incessantemente.

