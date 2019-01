La Casa Bianca sta preparando una bozza di proclamazione dello stato di emergenza nazionale al confine col Messico ed ha individuato oltre 7 miliardi di dollari da destinare alla costruzione del muro.

Lo riporta la Cnn citando alcuni documenti venuti in suo possesso e spiegando che nessuna decisione è stata ancora presa. Il piano servirebbe a porre fine allo shutdown scavalcando il Congresso.

"Il massiccio afflusso di stranieri che entrano illegalmente negli Stati Uniti ogni giorno è una minaccia diretta alla sicurezza del nostro Paese e costituisce una emergenza nazionale", si legge nella bozza ottenuta dalla Cnn che sarebbe stata aggiornata l'ultima volta la scorsa settimana.

"Perciò - prosegue il testo - io Donald J. Trump, vista l'autorità di cui sono investito dalla costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti, dichiaro che esiste una emergenza nazionale al confine sud degli Usa".

Per quel che riguarda i 7 miliardi di dollari per il muro, 681 miliardi verrebbero dai fondi non spesi del Tesoro, 3,6 miliardi da fondi per le costruzioni militari, 3 miliardi dai fondi del Pentagono per le opere pubbliche, 200 milioni dai fondi del dipartimento per la sicurezza nazionale.

Se la dichiarazione sarà proclamata saranno dispiegati al confine con il Messico gli uomini del genio militare per la costruzione del muro.

Neuer Inhalt Horizontal Line