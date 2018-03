Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 7.12 20 febbraio 2018 - 07:12

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di dare il suo "endorsement" a Mitt Romney, che correrà per un seggio al Senato nelle elezioni di metà mandato a novembre.

Questo nonostante l'ex candidato alla Casa Bianca nell'ultima campagna elettorale per le presidenziali abbia duramente criticato il tycoon. "Sarà un grande senatore e ha il pieno appoggio e sostegno", ha twittato il presidente degli Stati Uniti.

Durante l'ultima campagna elettorale Romney aveva definito Trump "un falso ipocrita" e "un imbroglione". Nonostante ciò fu tra le persone contattate dal tycoon per il posto di segretario di Stato.

Fino a pochi giorni fa, poi, Trump ha tentato in tutti i modi di convincere Orric Hatch, il senatore più longevo della storia americana, a correre per un altro mandato pur di non vedere la discesa in campo di Romney.

Neuer Inhalt Horizontal Line