Pressato dai giornalisti sull'esistenza di un accordo segreto sui migranti col Messico, il presidente americano Donald Trump ha rivelato per sbaglio parte del suo contenuto sventolando i fogli davanti ai reporter. Un fotografo ha catturato delle immagini.

Secondo quanto è apparso dalle foto, riferiscono i media, l'accordo "segreto" prevede che il Messico riveda le sue leggi in modo da essere identificato come "paese sicuro". Sarebbe così possibile esaminare le richieste di asilo in questo paese invece che negli Stati Uniti. C'è anche un riferimento ad un piano regionale per le richieste di asilo che dovrebbe coinvolgere diversi paesi dell'America latina.

In realtà, il presidente Trump ha letteralmente sventolato il foglio davanti ai giornalisti, tenendolo in alto affinché le telecamere potessero riprenderlo. "Questa è una pagina - ha detto - una pagina di un accordo molto lungo e molto buono sia per il Messico che per gli Stati Uniti. Senza i dazi non avremmo ottenuto nulla".

