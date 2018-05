Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 9.09 19 maggio 2018 - 09:09

L'amministrazione Trump ha avviato l'iter per tagliare i fondi federali alle cliniche che praticano o suggeriscono l'aborto.

Le nuove regole sono state proposte dal Dipartimento per la sanità e sono sostenute dal presidente, come ha reso noto in serata la Casa Bianca, sottolineando che si tratta dell'attuazione di una promessa di Donald Trump. L'obiettivo, ha spiegato la presidenza, è assicurarsi che i contribuenti non finanzino indirettamente l'aborto.

