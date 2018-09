Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 7.12 19 settembre 2018 - 07:12

L'amministrazione americana ha presentato una strategia per combattere gli attacchi e gli incidenti biologici. Il piano è stato svelato in occasione del 17esimo anniversario degli attacchi all'antrace che causarono 5 morti negli Usa dopo l'attentato dell'11 settembre.

L'obiettivo è la creazione di una commissione interministeriale di biodifesa sotto la guida del ministro della sanità Alex Azar, per coordinare i vari dipartimenti interessati (Difesa, Dipartimento di Stato, sicurezza interna, agricoltura).

"Oggi prendo l'iniziativa di rafforzare le difese della nostra nazione contro le minacce biologiche. Per la prima volta nella storia, il governo federale ha una strategia nazionale per la biodifesa per fronteggiare tutto lo spettro delle minacce biologiche", ha twittato Donald Trump.

