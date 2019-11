Il segretario americano della Marina Richard Spencer e il controammiraglio Collin Green, comandante dei Navy Seals, hanno minacciato di dimettersi o di farsi licenziare se Donald Trump bloccherà il procedimento disciplinare per l'espulsione di Edward Gallagher.

È il Navy Seal condannato per aver posato con il cadavere di un militante dell'Isis. Lo scrive il New York Times, citando dirigenti dell'amministrazione. Si tratta di una reazione rara da parte di membri del Pentagono nei confronti del commander in chief.

Dopo la condanna Gallagher - assolto invece dall'accusa di aver ucciso il militante Isis e di aver sparato deliberatamente su civili disarmati era stato degradato e si era visto decurtare lo stipendio. Trump si e' detto contrario ad ogni forma di punizione nei suoi confronti. Ma finora il capo del Pentagono Mark Esper e il capo di stato maggiore interforze Mark Milley non sono riusciti a trovare un compromesso che salvi la faccia a tutti.

