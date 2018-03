Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 6.55 15 marzo 2018 - 06:55

Il New York Times dichiara la vittoria sul filo di lana del candidato democratico Conor Lamb su quello repubblicano Rick Saccone nella elezione suppletiva in un distretto di Pittsburgh, Pennsylvania, per un seggio alla Camera.

Il quotidiano ritiene che il vantaggio di 627 voti sia insuperabile dato che restano da scrutinare solo circa 500 schede. Se l'esito sarà confermato, si tratterebbe di un segnale allarmante per i repubblicani e lo stesso Trump, che aveva conquistato questo feudo del Gran Old Party con circa il 20% di scarto.

