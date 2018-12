Il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania in visita a sorpresa in Iraq (foto d'archivio)

Visita a sorpresa del presidente Donald Trump e della First Lady Melania in Iraq per visitare le truppe americane. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders in un tweet.

"Nessun piano" per ritirare le truppe americane dall'Iraq. Lo ha detto Trump, secondo quanto riportato dai media americani, nella sua prima visita in Iraq da commander-in-chief.

