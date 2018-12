Usa: vittima leone bioparco era stagista amante animali

Un'immagine del Conservators Center di Burlington, in North Carolina.

Era una giovane stagista la donna uccisa ieri da un leone scappato dal recinto di un centro faunistico in North Carolina.

Si chiamava Alexandra Black, aveva 22 anni e lo scorso maggio si era laureata in scienze animali. Da dieci giorni lavorava come stagista al Conservators Center di Burlington, dopo altre brevi esperienze in centri analoghi.

"Alex amava gli animali. Era una giovane meravigliosa che aveva appena iniziato la sua carriera, c'è stato un incidente ma è morta seguendo la sua passione", ha detto una zia della vittima.

Alexandra è stata aggredita mentre puliva un'area del centro, dopo che il leone è uscito da un recinto che si supponeva fosse chiuso. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.

La struttura è stata aperta nel 1999 e ospita oltre 80 animali, tra cui 14 tra leoni e tigri. Dal 2007 organizza tour per i visitatori, che sono oltre 16 mila l'anno.

Neuer Inhalt Horizontal Line