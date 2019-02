Un ufficiale della Guardia Costiera Usa è stato arrestato alle porte di Washington con l'accusa di preparare una serie di attentati contro politici e giornalisti avversari del presidente Donald Trump.

Per portarli a termine i quali aveva accumulato un vero e proprio arsenale.

Christopher Paul Hasson, questo il nome dell'uomo, è stato smascherato nel corso di un'operazione sotto copertura dell'Fbi e si sarebbe autoproclamato "bianco nazionalista". Tra i suoi obiettivi anche la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello stato.

"Guerra civile se arriva l'impeachment di Trump" e "cosa succede con l'impeachment di Trump": sono due delle chiavi di ricerca digitate ultimamente dall'ufficiale.

L'uomo, 49 anni, aveva quindi preparato una lunga lista di politici democratici e giornalisti notoriamente anti-Trump da colpire perché considerati dei "traditori".

Nella lista dei potenziali obiettivi da colpire non solo la speaker della Camera Nancy Pelosi ma anche il leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer, gli astri nascenti del partito democratico Alexandra Ocasio-Cortez e Beto O'Rourke, la deputata dem afroamericana Maxime Waters, il senatore dem Richard Blumenthal (che in un post l'uomo descrive come "Sen blumen jew", con riferimento alle sue origini ebraiche), e molti altri dei senatori democratici in corsa per la presidenza.

Ancora nella lista del potenziale assassino l'ex manager della campagna di Hillary Clinton, John Podesta, e alcuni dei più noti anchorman e commentatori televisivi e fortemente critici del presidente americano: da Chris Hayes e Joe Scarborough della Msnbc a Chris Cuomo e Van Jones della Cnn.

Dalle carte delle indagini emerge come l'uomo tra le altre cose avesse l'intenzione di compiere una vera e propria strage di civili usando un'enorme quantità di armi accumulata almeno a partire dal 2017, tra fucili, pistole, mitragliatrici, caricatori e munizioni a volontà.

Ossessionato dalle tesi neo-naziste e neo-fasciste - spiegano ancora gli investigatori - il suo farneticante obiettivo era quello di "fondare una patria bianca".

Uno dei suoi punti di riferimento era il manifesto in cui Andres Breivik, il terrorista norvegese autore della strage di Utoya del 2011 in cui morirono 77 persone, spiegava come preparare attentati simili.

Nell'abitazione dell'arrestato sono state rinvenute anche sostanze come ormoni della crescita e narcotici tutte consigliate da Breivik nella sua 'guida alle stragi'. Gli investigatori hanno quindi scoperto come l'ufficiale arrestato abbia compiuto negli ultimi mesi diverse indagini sul web, inserendo chiavi di ricerca come "i migliori posti per incontrare membri del Congresso in Dc" oppure "sono i giudici della Corte Suprema protetti". Avrebbe anche stilato una lista di possibili obiettivi.

