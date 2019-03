Il Washington Post ha ricevuto conferma da due testimoni che ci furono tentativi di nascondere i voti di Donald Trump alla New York Military Academy (NYMA), scuola superiore privata da lui frequentata per cinque anni.

Una circostanza che sembra corroborare la testimonianza al Congresso dell'avvocato personale di Trump, Michael Cohen, il quale ha portato in aula copie delle lettere che il presidente gli ordinò di scrivere per minacciare azioni civili e penali contro la diffusione dei risultati sul suo rendimento e dei suoi esami da parte del suo ex liceo e della sua ex università.

Nel 2011 - racconta il Washington Post - giorni dopo che il tycoon aveva sfidato l'allora presidente Barack Obama a "mostrare i suoi voti" per provare che non era stato uno "studente terribile", il preside della NYMA Evan Jones ricevette dal suo superiore l'ordine di trovare i documenti accademici di Trump e farli scomparire.

Il sovrintendente "venne da me in panico perché era stato avvicinato da ex alunni famosi e ricchi che erano amici di Trump" e che volevano tenere segreti i suoi voti, ricorda Jones. "Mi disse, devi impossessarti di quei documenti e portarmeli perché devo consegnarli a loro", prosegue. Trump ha sempre sostenuto di essere stato uno studente formidabile, ma non ha mai esibito alcuna prova.

