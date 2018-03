Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 7.06 16 marzo 2018 - 07:06

Il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense H.R. McMaster (foto d'archivio).

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rimuovere H.R. McMaster dal posto di consigliere per la Sicurezza nazionale e sta già attivamente discutendo dei potenziali sostituti.

Lo scrive il Washington Post citando cinque fonti informate. Trump sembra però disposto ad aspettare il tempo necessario nel dare seguito alla sua decisione per non umiliare il generale McMaster ma anche per assicurarsi di aver individuato una solida sostituzione, stando alle stesse fonti citate dal giornale.

