Il Chrysler Building a New York

I proprietari del Chrysler Building hanno raggiunto un accordo per vendere l'edificio icona di New York per poco più di 150 milioni di dollari.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali ad acquistare il Chrysler Building è la società immobiliare RFR Holding insieme a un partner straniero. A cedere l'edificio è l'Abu Dhabi Investment Council, che ne aveva acquistato il 90% nel 2008 per 800 milioni di dollari, e la società immobiliare Tishman Speyer.

