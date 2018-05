Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 maggio 2018 9.53 20 maggio 2018 - 09:53

Dopo due giorni di negoziati è fallito l'ultimo tentativo degli USA di far accettare alla Cina di tagliare 200 dei 375 miliardi di dollari di deficit commerciale. Secondo il Wall Street Journal (WSJ) la delegazione cinese ha rifiutato l'impegno di target specifici.

Ne è uscito così un comunicato congiunto in cui si afferma che le due parti hanno concordato di "prendere misure efficaci per ridurre in modo sostanziale il deficit commerciale degli Stati Uniti nelle merci" con Pechino, ma senza indicare l'ammontare.

